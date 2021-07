Due fidanzati di 28 e 29 anni sono morti quest’oggi a Otranto (Lecce), in località Baia dei Turchi, nota spiaggia del Salento. I due si trovavano in vacanza insieme a sei amici. Quello che doveva essere un periodo di relax e spensieratezza si è trasformato in un dramma che ha scioccato la stessa Otranto e Cerignola (Foggia), paese da cui provenivano le vittime. La dinamica di quanto accaduto è ancora da stabilire con precisione. Secondo quanto riferisce Lecce Prima, una parte del gruppo aveva deciso di trascorrere il sabato mattina al mare, presso la bellissima baia, nota in tutto il mondo per le sue acque cristalline.

Non si esclude nessuna ipotesi. La tragedia potrebbe essere avvenuta dopo una caduta accidentale dalla scogliera oppure dopo un tuffo. I corpi dei due giovanissimi turisti sono stati visti galleggiare da alcuni bagnanti intorno alle 11:30. Immediatamente è partita la chiamata alla Guardia Costiera. I soccorsi, unitamente al 118, sono arrivati dopo pochi istanti. Ma per i due non vi era più nulla da fare. A causa del forte vento di maestrale le operazioni di recupero sono state molto complicate, in quanto il luogo era piuttosto impervio.

Cerignola sotto shock

Le vittime si chiamavano Pia Patruno e Francesco Mancino. Non è escluso che una volta entrati in acqua e vedendosi in difficoltà, nel tentativo disperato di aiutarsi a vicenda, i due malcapitati siano poi finiti per annegare entrambi nel giro di pochi minuti. Questi particolari saranno chiariti dalle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Saranno loro a stabilire tutti i dettagli della vicenda. A Cerignola la popolazione è rimasta sotto shock quando la notizia si è diffusa. Nei prossimi giorni dovrebbero tenersi i funerali delle due vittime. A prestate i primi soccorsi anche un bagnino di uno stabilimento balneare vicino. Il personale della guardia costiera ha potuto appurare che soprattutto il ragazzo 29enne non era molto esperto nel nuoto.

E non è il primo episodio del genere che avviene nel Salento in questi giorni. Sempre ieri, a Baia dei Turchi, una 60enne di Sondrio è precipitata dalla scogliera mentre faceva un’escursione insieme al marito. In quell’occasione, la malcapitata fu tratta in salvo e trasferita presso l’ospedale di Scorrano in codice rosso. Nel 2013 in questo stesso specchio d’acqua perse la vita una bambina di 10 anni.