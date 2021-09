Hanno svuotato la cassaforte di un punto vendita Decathlon e poi si sono dati alla fuga. Nel Salento è caccia ad una banda di ladri che nella notte appena trascorsa ha portato via circa 10.000 euro dal noto negozio di articoli sportivi. Secondo quanto si apprende dai media locali il fatto è accaduto a Cavallino, paese che si trova non molto lontano da Lecce. I malviventi, per entrare nel negozio, avrebbero rotto una piccola finestra per poi dirigersi subito verso la cassaforte dove era contenuto il denaro.

Giunti lì vicino, con una pistola “waterjet” hanno aperto la cassaforte e prelevato quanto c’era dentro. La “waterjet” è un tipo di strumento industriale che è in grado di tagliare anche il materiale ferroso con un potente getto d’acqua. L’allarme è suonato immediatamente ma i ladri sono riusciti comunque a darsi alla fuga in brevissimo tempo e comunque prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, giunte a sirene spiegate sul posto. La banda attualmente è ricercata dai carabinieri.

Visualizzati filmati delle telecamere

I militari dell’Arma avrebbero già acquisito i filmati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Dai frame pare che non si veda il veicolo con cui i ladri hanno raggiunto il posto e non è escluso che l’auto possa essere stata parcheggiata nelle campagne circostanti grazie all’aiuto di un complice.

Non è escluso però che altri dettagli possano emergere da altri filmati che in queste ore sono attenzionati dai carabinieri. Parcheggiando l’auto nelle campagne la banda di ladri avrebbe avuto una fuga più agevole. Al momento sono comunque in corso di quantificazione i danni arrecati all’esercizio commerciale.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori informazioni su quanto avvenuto a Cavallino. Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli da parte di chi indaga. I malviventi forse potrebbero avere le ore contate. Il Deacathlon di Cavallino si trova all’interno di una nota area commerciale salentina.