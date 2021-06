Una tragedia assurda si è verificata questa mattina nel Salento, precisamente sulla strada che collega Surbo a Torre Rinalda, in provincia di Lecce. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, da un campo agricolo situato al quarto chilometro dell’arteria stradale si è sviluppato un rogo. Le fiamme si sono estese immediatamente anche al fondo agricolo attiguo, non lasciando scampo al 65enne Francesco Vergine, di Surbo, che è rimasto intrappolato. Sarebbe stato un parente dell’uomo, proprietario del fondo accanto, a dare tempestivamente l’allarme avvisando i soccorsi. I sanitari hanno fatto di tutto per poter salvare la vita al malcapitato, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, il 65enne sarebbe deceduto proprio durante il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche, anche perché aveva riportato ustioni su quasi tutto il corpi. Ustioni gravissime che hanno quindi provocato ferite altrettanto gravi. Sul posto sono poi giunti gli agente della Polizia di Stato di Lecce insieme alla Scientifica, che ha eseguito i rilievi del caso.

Salma sequestrata

Al momento la salma dello sfortunato 65enne è stata sequestrata dalla Procura, che vuole vederci assolutamente chiaro. I magistrati hanno disposto un’autopsia sul corpo della vittima. Secondo quanto riferisce Lecce Prima le fiamme all’interno del fondo agricolo avanzavano in modo assolutamente incontrollato.

Per questo il parente della vittima ha dato l’allarme. Non si sa per quali cause sia scoppiato il rogo, ma su questi particolari saranno sicuramente le autorità a fare chiarezza. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona. Il traffico non ha subito particolari disagi.

La notizia ha provocato sgomento nell’intera cittadina di Surbo, paese che si trova alle porte di Lecce. Il 65enne era conosciuto nella zona e questa mattina si era recato in campagna, ma nulla faceva presagire che si sarebbe potuta verificare una tragedia di questa portata. Sconvolti anche i famigliari del 65enne.