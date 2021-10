I carabinieri della stazione di Veglie, in provincia di Lecce, hanno arreststo un 20enne del posto per il reato di rapina. In particolare, nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Arma stavano effettuando un giro di pattugliamento nella cittadina salentina, quando all’improvviso hanno incrociato il giovane. Insospettiti dal suo passo spedito e dai lineamenti del volto piuttosto tesi, gli uomini in divisa lo hanno fermato, questo per verificare che il ragazzo non avesse nulla da nascondere.

Il 20enne, pochi istanti prima, aveva portato a termine una rapina presso una tabaccheria del posto, situata tra l’altro a 300 metri dal luogo dove è stato fermato. Convinto che i militari lo stessero gà cercando, il giovane ha confessato il misfatto appena commesso. Con sè aveva ancora il coltello da cucina utilizzato per minacciare l’esercente, un paio di guanti e 380 euro in contanti e un passamontagna. Il personale di polizia giudiziaria ha quindi verificato quanto confessato dal ragazzo.

Portato in carcere

La tabaccheria rapinata si trova nel pieno centro abitato di Veglie, precisamente all’angolo di via Madonna dei Greci. L’episodio si è verificato intorno alle ore 17:30. I militari non sapevano ancora nulla, visto che la rapina era stata compiuta pochissimi istanti prima, ma grazie alla confessione del ragazzo il cerchio è stato chiuso subito.

Il 20enne è stato quindi colto in flagranza di reato, per cui per lui si sono aperte le porte del carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, dove in queste ore verrà sentito per l’interrogatorio di convalida del fermo. Passamontagna e coltello sono stati sequestrati e sono state anche acquisite le immagini di videosorveglianza per ulteriori riscontri.

Molto probabilmente, comunque, il ragazzo avrebbe avuto le ore contate, visto che i carabinieri sarebbero arrivati lo stesso a lui visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze e nella stessa attività commerciale. In quel caso, però se la sarebbe “cavata” soltanto con una denuncia a piede libero per furto, visto che non sarebbe stato colto in flagranza di reato.