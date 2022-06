Ascolta questo articolo

Ancora un omicidio nel Salento. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, in particolare dal Nuovo Quotidiano di Puglia, una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa nella sua abitazione situata al civico numero 7 di via Veglie. Da quanto si apprende la vittima sarebbe stata uccisa a coltellate proprio dal marito, che in queste ore è ricercato in tutta la zona. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 assieme ai carabinieri della compagnia di Campi Salentina, competenti per territorio.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto. Pare che la coppia, assieme alle loro due bambine, sia stata vista rientrare ieri sera attorno alle 22:00 a casa. Nulla lasciava quindi presagire quello che sarebbe avvenuto poche ore dopo, quando attorno alle 3:30 i vicini hanno sentito litigare furiosamente i due. Il delitto si sarebbe consumato proprio al culmine del litigio.

Paese sotto shock

Nonostante l’allarme sia stato lanciato in maniera tempestiva dai vicini, quando i militari dell’Arma sono arrivati per la donna non vi era più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Come già detto il marito della donna è attualmente ricercato.

Sono quindi ancora tutti da chiarire i motivi che hanno portato all’ennesimo femminicidio che accade in Italia in questo periodo. Per cercare il marito della donna in volo si è alzato anche un elicottero delle forze dell’ordine. La Miccoli lavorava all’interno della galleria Ipercoop di Surbo, responsabile di una struttura commerciale, ed era molto conosciuta.

Nelle prossime ore si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nelle scorse ore a Novoli. La notizia del dramma si è diffusa in brevissimo tempo in tutta la cittadina salentina, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti di Novoli e non solo. Le indagini sono tutt’ota in corso.