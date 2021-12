Purtroppo è drammatico l’epilogo circa l’incidente stradale avvenuto ieri sera a Leverano, in provincia di Lecce, dove un 17enne è stato travolto da un’auto intorno alle ore 23:00 mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. I due mezzi sono entrati in collisione per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. Fatto sta che il conducente della macchina non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. Non si è accorto però di aver perso la targa durante l’impatto.

Proprio grazie a quest’ultima i carabinieri di Campi Salentina, intervenuti sul posto, sono riusciti a rintracciare il proprietario del veicolo. Quest’ultimo, dobbiamo precisare, nella mattinata del 13 dicembre si è presentato spontaneamente in caserma insieme al suo legale di fiducia per ammettere le proprie responsabilità. Si tratta di un uomo residente a San Pietro in Lama. La vittima è Tiziano Dell’Anna, residente nella stessa Leverano.

Cittadina sconvolta

Immediatamente il giovane ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Durante l’impatto con la vettura il 17enne è caduto sull’asfalto: l’impatto gli ha provocato fratture in diverse parti del corpo e un trauma cranico. I sanitari hanno fatto di tutto per potergli salvare la vita, ma purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare.

Tiziano è spirato nel pomeriggio del 13 dicembre al Fazzi. Tantissimo il dolore adesso nella cittadina leccese. Sgomenti famigliari e amici. I medici non avevano sciolto infatti ancora la prognosi del giovane, le cui condizioni sono apparse gravi sin dai primissimi istanti dopo il suo soccorso.

Il 17enne è stato trovato riverso su un lato della carreggiata. Il sinistro è avvenuto su viale della Libertà: il giovane stava rientrando a casa, dove però non mai arrivato. Adesso l’automobilista è stato arrestato in regime di domiciliari. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto.