Era agli arresti domiciliari, ma se ne andava in giro a bordo di una Fiat Panda. Per un 37enne salentino la mattinata di sabato è cominciata decisamente male. Intorno alle ore 5:00 del mattino, mentre percorreva la strada provinciale che conduce da Casalabate a Squinzano, in provincia di Lecce, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato su un fianco con la stessa Punto. A questo punto sono intervenuti i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato e della Locale. Una volta appreso che alla guida del veicolo c’era Samuele D’Agostino, 37 anni e persona già nota alle forze dell’ordine, gli inquirenti hanno proceduto subito nei suoi confronti. Lui ha tentato di dileguarsi a piedi per le campagne circostanti, nei pressi della chiesa medievale di Santa Maria a Cerrate, ma è stato raggiunto poco dopo. Il pm Alberto Santacatterina, della Procura della Repubblica di Lecce, ne ha disposto l’arresto in carcere.

Indagini in corso

Non sono noti i motivi per cui l’uomo si trovasse alla guida dell’auto invece che stare a casa. Lo scorso 29 luglio D’Agostino era stato arrestato dai carabinieri, i quali, nel suo appartamento di Casalabate, marina di Squinzano, in cucina avevano trovato un fucile, diverse munizioni e droga. Per lui erano scattati i domiciliari.

Ma a quanto pare l’indagato non ha rispettato la misura cautelare presa dall’Autorità Giudiziaria nei suoi confronti. Gli accertamenti svolti dalla Polizia hanno inoltre consentito di trovare un’altra denuncia sporta a carico del 37enne soltanto una settimana fa, denuncia che avrebbe riguardato sempre il reato di evasione.

Nella giornata di lunedì si terrà l’interrogatorio di convalida del fermo dinanzi al gip e alla presenza dell’avvocato dell’arrestato, dottor Giuseppe Gennaccari. D’Agostino al momento è stato trasferito presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce. Nelle prossime ore potranno conoscere ulteriro dettagli su questa vicenda.