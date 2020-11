Lecce, dopo una lite travolge il rivale in amore con un’auto: arrestato un 34enne

Si è conclusa nel sangue una lite tra un 38enne e un 34enne nel comune di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri 27 novembre. Tra i due, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare Lecce News 24 e Lecce Prima, potrebbe esserci stato un alterco per questioni sentimentali, forse a causa di una donna contesa.

Tutto è cominciato intorno alle ore 18:00. Da quanto scrivono i media locali, pare che il 34enne sia arrivato nei pressi dell’abitazione dove vivevano i suoi familiari, per cui, alla vista del 38enne, ex marito della sua attuale compagna, non ha esitato ad accellerare travolgendolo con una Fiat Doblò.

Impatto molto violento

Il fattaccio è avvenuto in via Rossini, alla periferia della cittadina leccese. I residenti hanno sentito un rumore sordo, per cui si sono affacciati dalle abitazioni per capire quanto fosse successo. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, che ha provveduto a soccorrere il ferito, il 38enne per l’appunto. Viste le sue condizioni piuttosto serie è stato trasportato presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase. L’uomo, da quanto si apprende, è un vigile del fuoco. Per quanto riguarda la sua prognosi, questa resta, al momento, riservata. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto ad ascoltare i testimoni e lo stesso 34enne.

Una volta accertati i fatti quest’ultimo è stato condotto in caserma per essere identificato: al termine delle formalità di rito ai militari dell’Arma non è restato altro che arrestare il 34enne con le accuse di lesioni personali gravissime. Per dovere di cronaca, ma anche per completezza di informazione, si deve precisare che per l’uomo è scattata la misura cautelare domiciliare. L’arrestato sarebbe un operaio del posto.

Il 38enne forse lo avrebbe minacciato con una pistola a salve

I carabinieri stanno comunque proseguendo con le indagini attorno a questo fatto di cronaca. Alcuni residenti avrebbero riferito agli investigatori che il 38enne, vittima appunto dell’investimento, avrebbe spaventato il suo rivale con una pistola a salve, questo nel tentativo di dissuardelo dai suoi propositi violenti. Questi particolari comunque saranno chiariti dalle indagini. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo nel piccolo comune salentino, destando l’apprensione degli abitanti.

Adesso non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori particolari su questa vicenda. I giornali locali hanno pubblicato le foto del luogo in cui è avvenuto l’episodio. Sempre secondo quanto riferisce Lecce Prima anche alcuni passanti avrebbero assistito alla scena. Il 38enne, comunque, anche se ricoverato in condizioni serie non è in pericolo di vita, ma, come già detto in apertura, rischia di perdere una gamba.