Lecce, coronavirus: consegna gratuita dei farmaci per gli over 65

In caso di difficoltà, si è maggiormente solidali tra le persone e sembra essere proprio quello che ha deciso di fare la Farmacia Chiga, che si trova a Lecce. In sintesi, dal 3 al 30 Marzo, la farmacia ha predisposto un servizio di consegna gratuito per i cittadini che hanno più di 65 anni.

L’avviso pubblicato dalla farmacia recita, con testuali parole: “Parte da oggi con effetto immediato e fino al 30 marzo un servizio di consegna a domicilio farmaci gratuita per gli over 65 che sono la categoria di pazienti più a rischio in questo momento. Per usufruire del servizio basta telefonare allo 0832.311890. Per qualsiasi altra necessità ci trovate nella nostra sede di via Ludovico Ariosto 45, a Lecce”.

Consegne gratuite a domicilio dei farmaci agli over 65

In questo modo, la farmacia punta a dare maggior protezione a quelle persone che sono più a rischio contro il coronavirus, detto anche COVID-19. Infatti, gli anziani, presentando anche una salute più cagionevole, sono proprio i più bersagliati dai gravi sintomi che, in molti casi, hanno portato alla morte in Italia.

Per poter usufruire del servizio di consegna gratuito, basta dunque chiamare il numero verde indicato nell’avviso e, dando il proprio indirizzo e nominativo, si riceverà a casa il farmaco o i farmaci richiesti senza alcun costo aggiuntivo. Il numero delle persone contagiate aumenta sempre più. Proprio nelle ultime ore, infatti, in Toscana sono stati segnalati 5 nuovi casi sospetti positivi.

Solo nel Piemonte, se ne contano 56 già ufficializzati, e le vittime sono altrettante. Anche nel resto del mondo non se la passano nel migliore dei modi. In Iran, ad esempio, in un giorno ci sono stati 11 decessi e molti Paesi stanno chiudendo le tratte con l’Italia per evitare possibili contagi. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.