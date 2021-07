Un ennessimo dramma della solitudine si è verificato nella giornata di ieri a Tricase, nel leccese, dove una coppia di anziani coniugi di 74 e 72 anni è stata trovata senza vita all’interno del loro appartamento. La scoperta è stata fatta in Piazzetta Ciardo, nel cuore del centro abitato salentino. I due non davano loro notizie da giorni, per cui qualcuno si è preoccupato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a forzare la serratura e ad entrare in casa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il 74enne è stato trovato seduto su una sedia vicino al tavolo della cucina, ormai esanime, mentre la moglie giaceva rannicchiata davanti al letto. Al momento non sono note le cause del decesso della coppia. Forse uno dei due ha avuto un malore, a quanto pare l’uomo, per cui la 72enne, vedendo quanto accaduto, ha deciso di lasciarsi morire anch’essa invece che allertare i soccorsi. Pare che i coniugi non avessero nè figli, nè parenti stretti.

Deceduti da giorni

La coppia di anziani era deceduta da diversi giorni, ma da quanto precisamente non si sa. Il pm della Procura della Repubblica di Lecce, Alberto Santacatterina, ha disposto che sulle due salme venga effettuata l’autopsia. Nei prossimi giorni sarà incaricato il medico legale che eseguirà tale esame.

I corpi dei due anziani sono stati trasferiti presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. I carabinieri hanno comunque scongiurato l’ipotesi di morte violenta, ma non si esclude neanche l’ipotesi del suicidio. In casa non vi erano segni di effrazione e che possano far pensare a qualcos’altro.

Al momento, come già detto, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore che potrebbe aver colpito il 74enne, al quale la moglie potrebbe non aver reagito, lasciandosi morire. La notizia del dramma si è diffusa immediatamente in tutta la cittadina, destando sconcerto e sgomento tra gli abitanti.