Ancora sangue sulle strade d’Italia, ancora una giovane vita spezzata da un terribile sinistro stradale. Due spaventosi incidenti stradali si sono verificati a poche ore di distanza uno dall’altro sulla provinciale che collega Noha ad Aradeo, in provincia di Lecce. L’ultimo, in ordine cronologico, risale alla notte tra il 26 e il 27 maggio, quando un 22enne, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Lancia Y andando a finire contro un albero di olivo.

Per lui non vi è stato purtroppo niente da fare: Antonio “Tony” Vantaggiato, questo il nome della vittima, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua autovettura soltanto alle prime luci dell’alba da alcuni automobilisti che erano di passaggio. I soccorsi sono giunti in maniera tempestiva, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita al giovane. Strazio nella comunità di Galatina, dove il ragazzo risiedeva. E come si diceva in apertura un altro sinistro stradale è avvenuto sulla stessa arteria stradale poche ore prima.

Ancora un morto

Sul luogo dell’incidente della notte appena trascorsa sono giunti poi i carabinieri, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. A quanto pare nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente costato la vita al 22enne: si sarebbe trattato quindi di un sinistro avvenuto in maniera autonoma.

L’altro incidente si è verificato nel pomeriggio del 26 maggio, a poche centinaia di metri da dove il giovane Vantaggiato ha perso la vita. In quest’ultimo sinistro è rimasto coinvolto un furgone Renault Kangoo che si e scontrato con una Fiat 500 in territorio di Galatina. Un 81enne, Salvatore Rossetti, è rimasto incastrato nelle lamiere perdendo la vita.

Anche qui resta da chiarire la dinamica dei fatti, ma stando a quanto si apprende pare che il Kangoo si sia immesso sulla careggiata da contrada Roncella venendo colpito quindi in pieno dall’altra autovettura. I veicoli coinvolti nel sinistro stradale sono stati posti sotto sequestro così come stabilito dalla Procura della Repubblica di Lecce, mentre l’automobilista dell’altra vettura è stato invitato a svolgere gli accertamenti di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti prima di mettersi alla guida.