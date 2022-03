Si sono vissuti momenti di terrore questa mattina 23 marzo a Melpignano, paese del Salento, in provincia di Lecce, dove un cavallo è morto improvisamente su un set cinematrografico e il fantino che era in sella è stato sbalzato a terra riportando un trauma cranico non commotivo. Secondo quanto si apprende si sarebbe trattato di una tragica fatalità. Al momento non è chiaro che cosa sia avvenuto precisamente, anche se da quanto apprende la nostra testata pare che il cavallo sia improvvisamente caduto.

Tutto sarebbe avvenuto durante la scena di una fiction ambientata nel 1800, che si sta girando in questi giorni in Puglia. I lavori sembravano procedere bene e normalmente come ogni giorno, quando all’improvviso si è verificato il grave incidente. Il movimento dell’animale sarebbe stato improvviso, il fantino è stato trasportato dagli operatori del 118 in ospedale in codice giallo.

Shock tra i presenti

Operatori e attori sono rimasti sotto shock per quanto avvenuto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi del caso e ad ascoltare i presenti, questo in modo da ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto, sul quale, lo precisiamo, ci sono ancora notizie frammentarie.

Per motivi di privacy il nome della persona caduta da cavallo non è stato reso noto. Le riprese del film sono cominciate nelle scorse settimane ed erano state precedute da un casting su appuntamento per serie tv. Le riprese dovrebbero concludersi a fine aprile 2022, la fiction, cominciata a girare a fine febbraio, è ambientata tra Lecce, la stessa Melpignano, Altamura, Brindisi e Nardò.

Dopo la Puglia, le riprese proseguiranno nel Lazio. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori notizie riguardo all’incidente avvenuto stamane nel Salento. La notizia si è immediatamente diffusa subito nel piccolo centro pugliese e nell’intera zona, destando lo sgomento degli abitanti. Al momento sono quindi ancora in corso le indagini su questo fatto di cronaca.