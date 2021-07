Di episodi curiosi ne succedono a iosa in tutto il nostro Paese, ogni giorno. Ma quanto accaduto in provincia di Lecce ha davvero dell’incredibile. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, un carro funebre che trasportava una salma ha preso fuoco sulla statale 101 tra Lecce e Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Lequile. Il conducente ha notato subito che qualcosa non andasse per il verso giusto, poi all’improvviso dal veicolo è cominciato ad uscire del fumo.

Immediatamente l’autista del mezzo ha accostato chiamando i soccorsi. Nel frattempo ha aperto il cofano posteriore riuscendo ad estrarre la bara con la salma dall’abitacolo della vettura, che poi ha preso fuoco dopo pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme nel giro di pochissimo tempo. Ingenti comunque i danni alla vettura. Il conducente del carro funebre è rimasto sconcertato. Le cause dell’incendio sono tutte da appurare con precisione.

Episodio diventato virale

La notizia di quanto accaduto è diventata immediatamente virale sui social. Non capita tutti i giorni che un carro funebre prenda fuoco mentre è in marcia. La bara con il defunto, che si trovava all’interno della vettura, è stata poi trasportata con un altro mezzo a destinazione. Per motivi di privacy non è stato reso noto il nome della ditta di onoranze funebri proprietaria del mezzo.

Per il conducente del carro funebre la paura è stata comunque tanta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L’autista del mezzo non ha riportato fortunatamente danni fisici. Come già detto è riuscito ad estrarre da solo la bara dall’interno della vettura, “salvando” così la salma.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri particolari su questo episodio avvenuto in provincia di Lecce. Molto probabilmente la vettura ha avuto qualche problema tecnico, il quale poi ha causato l’incendio della stessa. Ogni anno sono moltissimi i veicoli che vanno a fuoco mentre si trovano in marcia. Si tratta, spesso, di episodi che si risolvono senza nessuna conseguenza per gli occupanti delle vetture.