Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Lecce, all’altezza delle svincolo per Torre Chianca, all’altezza di un ponte. Qui sopra stava passando una Renault Scenic condotta dal 50enne Fabio Vincenti, ex sindaco di Surbo rimasto in carica nella cittadina leccese fino al 2018. All’improvviso, per cause ancora tutte in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto, la quale ha sfondato un muretto sul ponte ed è caduta su una strada sottostante.

Il veicolo si è ridotto ad un ammasso di lamiere. Un volo di diversi metri che purtroppo non ha lasciato scampo al malcapitato. Proprio in quel frangente un’auto dei carabinieri stava passando da lì, per cui i militari hanno visto la scena e si sono fermati immediatamente. Stavano tornando dal carcere di Borgo San Nicola dove avevano appena lasciato un detenuto arrestato nella giornata di ieri e accusato di rapina. Il ponte dove è caduta l’auto congiunge a via Adriatica, arteria stradale che si trova all’ingresso nord del capoluogo di provincia pugliese

Surbo sotto shock

La cittadina di Surbo adesso è sotto shock per quanto avvenuto. Vincenti essendo stato sindaco era molto conosciuto in tutta la provincia. Dirigente aziendale ed ex amministratore sindaco, era stato eletto alla guida del piccolo comune leccese con una lista civiva che portava lo stesso nome della cittadina.

Eletto nel 2013, era rimasto in carica come primo cittadino fino al 2018, come già detto, quanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’11 maggio sciolse la giunta perchè vi era il pericolo di infiltrazioni mafiose. Vincenti, insieme alla sua giunta, ha sempre respinto ogni sua responsabilità.

Il suo decesso lascia davvero sgomenti. Saranno le autorità a chiarire che cosa sia avvenuto ieri sera sul quel ponte: non si esclude che Vincenti abbia un malore improvviso. Quando sono arrivati i sanitari del 118 per lui non vi era più nulla da fare. Sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarre il suo corpo dalle lamiere dell’auto, divenuta irriconoscibile a causa del violento impatto con l’asfalto.