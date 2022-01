Si è sfiorato il dramma ieri sera a Squinzano,cittadina della provincia di Lecce, dove una piccola bimba di 14 mesi si è rovesciato un piatto contenente dei tortellini e del brodo bollente. L’incidente si è verificato mentre la bimba si trovava in casa. Rovesciando il piatto il brodo, caldissimo, le è caduto addosso tanto che la piccola ha riportato ustioni sul volto, al torace e all’addome. I famigliari hanno chiesto immediatamente l’intervento del 118.

L’ambulanza l’ha trasportata d’urgenza presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove la piccola si trova attualmente ricoverata nel Centro Grandi Ustionati. Da quanto fanno sapere i sanitari pare che la bimba abbia subito diverse ustioni di secondo grado, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le ustioni dovrebbero guarire nel giro di pochi giorni. Tantissima la paura per i suoi genitori quando hanno visto che la piccola si era rovesciato addosso il piatto.

Incidente frequente

Quanto accaduto a Squinzano è un incidente domestico che si verifica abbastanza di frequente, specie se in casa ci sono dei bimbi molto piccoli. Non è dato sapere come abbia fatto la piccola ieri sera a rovesciarsi il piatto del brodo bollente addosso. Spesso i più piccoli allungano le mani cercando di afferrare gli oggetti che si trovano vicino a loro.

La notizia di quanto avvenuto si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina salentina, destando apprensione tra gli abitanti. Le bruciature riportate non sarebbero inoltre particolarmente estese. Adesso sarà tenuta sotto osservazione in ospedale, questo per scongiurare eventuali conseguenze dopo l’incidente.

Nelle prossime ore si potranno forse conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel leccese ieri sera. Ogni anno sono molti gli incidenti del genere che si verificano nel nostro Paese, alcuni con conseguenze purtroppo gravi per le vittime che ne rimangono coinvolti. Fortunatamente non è stato questo il caso.