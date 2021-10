Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega Sannicola a Santa Maria al Bagno, una nota località turistica. Secondo quanto si apprende dai media locali, la vettura, una Renault Clio, è andata a sbattere contro un muretto dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Per uno dei passeggeri non vi è stato purtroppo nulla da fare: si tratta del 21enne Mohamed Bedir.

Per lui sono risultate fatali le ferite riportate durante l’impatto. Bedir era originario dell’Egitto. Il sinistro si è verificato nei pressi della nota discoteca Riobò intorno alle ore 5:00. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118: nella macchina viaggiavano altre tre persone che sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Tra questi, il conducente, coetaneo della vittima, residente ad Aradeo. Il ragazzo è stato sottoposto, come sempre avviene in questi casi, ai relativi esami tossicologici.

Giovane positivo all’alcol

Il ragazzo alla guida della vettura è risultato positivo al test etilometrico, per cui pare che prima di mettersi alla guida avesse bevuto qualcosa. Ad ogni buon conto sulla sua persona sono in corso i relativi accertamenti. I sanitari del 118, non appena sono arrivati, hanno constatato da subito la gravità della situazione.

I carabinieri della locale stazione stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Il 21enne deceduto era residente a Novoli, sempre nel leccese. Nella cittadina salentina la notizia della sua scomparsa si è sparsa subito, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. E sono diversi gli incidenti accaduto in questo periodo nel Salento.

Dieci giorni fa, sempre nel leccese, perse la vita la 19enne Elisa De Lorenzis, la quale viaggiava a bordo di un’auto con altri ragazzi. La macchina si schiantò contro un guard rail sulla statale 274, vicino Gallipoli, e la giovane venne sbalzata fuori dal finestrino. Per lei non ci fu nulla da fare.