Ci sono aggiornamenti sul terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla superstrada 316 che collega Brindisi a Lecce, in Puglia, dove, per cause ancora comunque tutte in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata. A bordo c’era un’intera famigliola composta da padre, madre e due bambine di 8 e 12 anni. L’auto è stata coinvolta in un sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti più veicoli, quattro ad essere precisi, per cui l’auto non si sarebbe ribaltata in modo autonomo come avevamo scritto in un primo momento.

Le vetture coinvolte sono una Ford Fiesta, una Renault Clio, una Mercedes Ml e una Peugeot 3008. Proprio sulla Peugeot viaggiava la famigliola. Durante il tremendo impatto i bambini sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, riportando ferite abbastanza serie, mentre la madre, una 46enne, ha diverse fratture in varie parti del corpo e anche le sue condizioni sono gravi. Tutti e tre però dovrebbero essere fuori pericolo di vita. Per il padre, invece, il 50enne Vito De Santis, originario di Alezio, non vi è stato nulla da fare in quanto sarebbe deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi, forse perdendo la vita sul colpo.

La dinamica

Come detto le cause e la dinamica del sinistro costato la vita a questo papà sono ancora tutte da chiarire. Sembrerebbe, come spiegano i colleghi di Lecce Prima, che l’impatto tra la Mercedes e la Peugeot sia avvenuto in fase di sorpasso, ma questa al momento è soltanto una delle ipotesi prese in esame dagli investigatori.

La salma della vittima si trova adesso a disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ed è stata portata presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Tutti i veicoli coinvolti, come da prassi in questi casi, sono stati sottoposti a sequestro per effettuare gli accertamenti.

Nel Salento è stato un weekend tragico per quanto riguarda gli incidenti stradali. Solo sabato 13 novembre un autocarro e una vettura si sono scontrati lungo la statale 274, all’altezza dell’uscita per Racale e Melissano, sempre in provincia di Lecce. Ad avere la peggio in questi casi è stato un 60enne che era alla guida dell’automobile.