Ancora sangue sulle strade del Salento, in Puglia. Un altro, terribile incidente stradale, si è verificato questo pomeriggio 23 novembre sulla strada provinciale 84 che collega Castro a Vignacastrisi, in provincia di Lecce. Secondo quanto riferisce la stampa locale, una Fiat Grande Punto ha impattato contro il muretto di una villetta dopo aver sbandato in maniera autonoma. A bordo del veicolo viaggiavano marito e moglie. Lui, alla guide del veicolo, avrebbe perso il controllo delle vettura, lei sedeva accanto sul sedile del passeggero.

L’impatto con il muretto è stato violentissimo. La donna è praticamente morta sul colpo, mentre il marito è rimasto ferito gravemente e trasportato immediatamente in ospedale dai sanitari del 118, sanitari che invece non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della signora. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione praticati sulla malcapita. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso e gestito la viabilità.

Incidente autonomo

Si sarebbe trattato quindi di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. La donna deceduta era originaria di Poggiardo. Il marito si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato trasportato in codice rosso a causa delle sue gravi condizioni. Sul luogo del fatto di cronaca anche i Vigili del Fuoco di Tricase.

Sono stati proprio i pompieri ad estrarre dalle lamiere della Punto la coppia. Quando hanno consegnato ai sanitari la signora le sue condizioni sono apparse subito molto serie. La strada è stata chiusa al traffico fino al termine dei rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sul sinistro indagano gli inquirenti.

In questi giorni sono diversi gli incidenti stradali che si sono verificati nel Salento, e che sono costati la vita a diverse persone. Uno dei più gravi è quello accaduto la sera del 14 novembre scorso sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, dove un’auto si è ribaltata sulla carreggiata dopo l’impatto con altri veicoli. A bordo della vettura viaggiavano madre, padre e due figliolette di 8 e 12 anni. Per la donna, madre delle bimbe, non vi è stato purtroppo nulla da fare, in quanto è morta sul colpo.