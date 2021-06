Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 8:00 sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Leuca, nei pressi dello svincolo per Salve, in provincia di Lecce. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un suv e un camion si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della macchina, un 82enne originario di Treviso, residente a Varese e titolare di una struttura ricettiva della zona tra Salve e Morciano di Leuca.

Non è chiara la dinamica del sinistro. Il suv era un Nissan Qashqai. Si ipotizza che il camion si sia trovato improssivamente l’autovettura davanti, che forse aveva imboccato contromano la statale o stava effettuando una manovra. Il conducente del mezzo pesante non ha fatto in tempo a frenare, questo in modo da arrestare il camion, e quindi ha travolto il suv. Un impatto violentissimo che ha praticamente ridotto ad un ammasso di lamiera la macchina.

Uomo intrappolato all’interno

L’82enne è rimasto incastrato nell’abitacolo, e per tirarlo fuori sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre ai carabinieri di Salve e di Presicce-Acquarica, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato di Taurisano. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Vista la gravità della situazione il 118, oltre all’ambulanza, ha inviato anche un’automedica.

Adesso, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, la salma dell’automobilista deceduto sarà sottoposta a una autopsia, questo anche per chiarire le circostanze del decesso. Il corpo dell’uomo si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo incidente avvenuto nel Salento. In questi giorni sono molti gli incidenti stradali mortali che si stanno verificando in Puglia, soprattutto tra le provincie di Brindisi e Lecce. Questa mattina a lanciare l’allarme per quanto accaduto sono stati alcuni automobilisti.