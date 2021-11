Una terribile tragedia si è verificata ieri a Carmiano, in provincia di Lecce, dove un anziano di 90 anni è morto improvvisamente all’interno di un seggio elettorale. L’uomo, come faceva sempre, si era recato presso il seggio di via III Settembre ed era in attesa di entrare alla sezione numero 3. All’improvviso ha accusato un malore, per cui immediatamente è stato soccorso dal personale presente nel seggio (presidente e scrutatori). Sul posto è giuna a stretto giro un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non vi è stato nulla da fare.

L’anziano, da quanto si apprende, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, preferiamo non rendere note le generalità della persona deceduta. Le operazioni di voto sono state sospese e per un paio di ore le operazioni di voto non sono andate avanti. Del fatto è stato avvisato anche il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce. Il medico legale ha stabilito che il decesso sia avvenuto per cause naturali e l’autorità giudiziaria ha restituito la salma alla famiglia.

Shock tra i presenti

Il dramma si è verificato di primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, in quanto si è capito sin da subito che la situazione fosse seria, ma per il malcapitato non vi è stato nulla da fare. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione praticati dai medici del 118.

Per tutta la giornata di ieri, a Carmiano, si sono tenute le elezioni che servono appunto per rinnovare il consiglio comunale, ormai commissariato da quasi due anni. La notizia del dramma si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina leccese e nell’intera provincia, destando sgomento tra gli abitanti.

Sotto shock anche le persone presenti all’interno del seggio e che si stavano preparando a votare. Le attività sono riprese dopo la rimozione della salma e la relativa sanificazione degli ambienti. Non è purtroppo il primo episodio del genere di morte improvvisa che si verifica nel nostro Paese in queste ultime settimane.