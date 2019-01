Lecce, 44enne fa un incidente stradale: violentata dal soccorritore

In poche ore una 44enne della provincia di Lecce è stata vittima di un incidente stradale e di un tentativo di violenza sessuale. Il tutto è accaduto alle prime luci dell’alba della giornata di ieri, verso le 5:30 della mattina, quando la donna, per evitare un animale in mezzo alla strada, ha perso il controllo della sua macchina, finendo in mezzo ai campi ribaltata sul lato sinistro.

A prestare soccorso alla donna è stato un 24enne di Ugento, che sotto all’effetto di alcol ha provato subito dopo a violentare sessualmente la donna, e ad inseguirla quando si è data alla fuga. Delle ore di vero incubo che si sono concluse con l’allarme lanciato alla Polizia locale, che grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, è riuscita a mettere in manette il ragazzo.

Violentata dal suo soccorritore

Era ancora buio quando la donna di 44 anni si è allontanata dalla macchina lasciata in mezzo ai campi, per cercare di trovare qualcuno che potesse aiutarla, e proprio la mancanza di luce non le avrebbe dato modo di notare la bottiglia di vino tra le mani del suo soccorritore. Quando la vittima è salita in macchina, ha notato la poca lucidità nel ragazzo, e ha compreso fin da subito la situazione.

Il 24enne, successivamente riconosciuto come Davide Zenzale, ha preso una strada secondaria ed ha così iniziato a toccare la donna. La vittima non ci ha pensato due volte e si è gettata fuori dall’auto, venendo però seguita dal suo aggressore. Zenzale si è poi accontentato di rubare la borsa alla donna, e si è dato subito dopo alla fuga.

Solo più tardi la Polizia troverà l’auto della 44enne e, con la denuncia fatta dalla donna e la descrizione dettagliata data, riuscirà a rintracciare il 24enne molestatore, e a metterlo in manette con l’accusa di rapina e di violenza sessuale.