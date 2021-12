Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri sera, attorno alle 23:00, a Leverano, in provincia di Lecce. Da quanto si apprende un giovane di 17 anni stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha impattato contro un’automobile. Il conducente di quest’ultima però non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina.

I militari hanno eseguito anche i rilievi tecnici sul luogo del sinistro, mentre un’ambulanza ha trasportato d’urgenza il ragazzo in ospedale, che ha subito un trauma cranico e ha fratture in diverse parti del corpo. La sua prognosi al momento resta riservata: il 17enne è ricovetato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è giunto in codice rosso. L’automobilista invece è stato arrestato: ad incastrarlo è stata la targa della vettura, persa durante l’impatto con la due ruote. L’uomo si trova ai domiciliari.

L’automobilista ha confessato

Il conducente della vettura è stato quindi rintracciato dai carabinieri. Lui stesso, insieme al suo avvocato di fiducia, si è presentato spontaneamente questa mattina in caserma ammettendo le sue responsanbilità. Non è chiaro ancora perchè non si sia fermato dopo essersi accorto dell’impatto con la bicicletta condotta dal 17enne.

Come già detto la prognosi del ragazzo resta riservata. Per questioni di privacy le sue generalità non sono state rese note, questo anche per la delicatezza della vicenda. Dell’accaduto è stato informato anche il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscerse ulteriori dettagli su questo incidente avvenuto nel leccese. Ogni anno in Italia accadono molti sinistri simili. Alcuni ciclisti hanno anche perso la vita quando sono stati sbalzati dalla sella dopo l’urto con un veicolo. Saranno i militari dell’Arma a chiarire la dinamica di questo sinistro.