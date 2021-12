In queste ore le forze dell’ordine stanno cercando una ragazza di 17 anni, D.L. che nella mattinata di ieri 15 dicembre si è allontanata dalla sua abitazione di Lecce senza fare più ritorno. La giovane sarebbe uscita da casa attorno alle 7:30 per recarsi come ogni mattina a scuola, ma qui non ci è mai arrivata. Vedendo che non rincasava i genitori si sono rivolti alla Polizia di Stato, dove hanno presentato una denuncia contro ignoti per sottrazione consensuale della minore.

Ascoltando alcune testimonianze e dalla disamina di altri elementi la Polizia è riuscita a capire che la 17enne si è allontanata assieme ad un ragazzo poco più grande di lei e suo connazionale. Non si sa chi sia questa persona, se il fidanzato oppure un semplice conoscente. La ragazza non ha con sè neanche il cellulare, ma gli inquirenti hanno fornito un identikit. La 17enne, al momento della scomparsa, indossava jeans di colore nero, scarpe da ginnastica di colore bianco marca “Adidas” ed un giubbino nero con strisce bianche sulle maniche.

Ha portato via il passaporto

Pare che da casa la 17enne abbia portato via il passaporto intestato alla sorella maggiorenne e rilasciato dalle autorità del Montenegro. Con la sorella, infatti, c’è una grossa somiglianza. Viste queste circostanze si teme che i due abbiano l’intenzione di espatriare, per cui le ricerche vengono condotte con la massima celerità.

Da quanto si apprende la Polizia è riuscita anche a fornire un idenkit della persona con cui si è allontanata la giovane. Questi sarebbe un ragazzo sulla ventina che possiede una Volkswagen Golf di colore bianco che porta la targa straniera PGJR776. Le ricerche proseguono a tappetto su tutto il territorio e nelle province vicine.

Gli inquirenti invitano la cittadinanza a collaborare attivamente alla ricerche di questa 17enne che si è allontanata da casa senza nessun preavviso nella giornata di ieri. Chiunque avvisti i due ragazzi è pregato immediatamente di contattare la centrale operativa della Questura di Lecce in modo da avvisare le autorità.