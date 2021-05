Le isole italiane Covid free per l’estate: il piano partirà il 7 maggio

Il comunicato arriva dal commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, al termine di una video conferenza con l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), i sindaci dei Comuni delle Isole minori, vari ministri e il capo della Protezione civile. Si partirà domani, venerdì 7 maggio dall’isola di Capraia in Toscana e Salina, nell’arcipelago delle Eolie in Sicilia.

L’obiettivo è di avere anche in Italia delle Isole Covid free entro la prossima stagione estiva, così da riuscire a rilanciare il turismo per non perdere un’altra stagione e recuperare terreno nei confronti di Spagna e Grecia dove diverse isole sono già Covid free. La strategia di cui fa parte il piano nazionale impone anche l’introduzione del green pass a partire da metà maggio per tutti coloro che siano vaccinati e testati Covid, anticipando il pass di livello europeo che permetterà di muoversi anche in Europa.

Nel frattempo, la Campania è già partita e sembra aver già concluso la vaccinazione di massa a Procida, prima isola italiana ad aver completato l’immunizzazione della popolazione, con una copertura vaccinale del 92% degli isolani vaccinabili. A Capri la campagna terminerà in settimana e a Ischia si conta di arrivare a somministrare 1.800 dosi di vaccino al giorno ai residenti.

La Sicilia invece comincerà come da programma il 7 maggio si partirà da Salina nelle Eolie per poi proseguire partendo da domenica con le altre isole dell’arcipelago Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, quindi Panarea e infine Lipari. Con l’ambizione di avere le Eolie Covid free in quindici giorni.

Anche alle Tremiti le vaccinazioni sono già partire, quasi la metà degli abitanti totali è già stata vaccinata. Le somministrazioni sono iniziate nelle isole di Ponza e Ventotene. A Capraia è preventivato l’inizio il 7 maggio. In lista ci sono anche l’isola del Giglio in Toscana, l’isola di San Pietro e l’arcipelago della Maddalena in Sardegna.