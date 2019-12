Le grandi manifestazioni filateliche del 2020

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Triolo - Per gli appassionati, ci sono manifestazioni che non possono passare inosservate: quelle segnalate in quest'articolo sono da visitare per il 2020, con eventi che sono meta di numerose collezioni non soltanto di francobolli, ma anche di altri mondi collezionistici. Sarebbe bello che si potessero organizzare un po’ in tutta Italia eventi di questi livelli, anche se non sempre è facile