L’avvocato Agnelli ricordato in un francobollo

Nuovo francobollo in uscita come da calendario stilato dal Ministero dello sviluppo economico che emetterà il prossimo 12 marzo 2021 un francobollo commemorativo dedicato ad uno dei personaggi che ha fatto la storia del secolo scorso, nel bene e nel male in numerosi campi. Stiamo parlando di Giovanni Agnelli, ma che il mondo conosce meglio come Gianni.

Nel suo “curriculum” lo ricordiamo come un imprenditore e politico italiano, principale azionista e amministratore al vertice della FIAT, senatore a vita, editore de La Stampa e attivo in Confidustria, nonché ufficiale del Regio Esercito, senza contare anche il ruolo fondamentale che ha avuto nell’ambito sportivo e del calcio in particolare con la sua Juventus.

L’occasione del francobollo è per il centenario della nascita, avvenuta proprio nel giorno di uscita a Torino (dove si spense il 24 gennaio 2003)

Il dentello sarà relativo al valore della tariffa B, tariffa interno di primo porto (ossia una lettera semplice fino ai 20 grammi che attualmente si considera “Posta4”) e verrà stampato in formato adesivo come sempre a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per una tiratura complessiva pari a trecentomila esemplari, racchiusi in fogli da quarantacinque.

A lavorare al bozzetto ci ha pensato il Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ha realizzato una vignetta riproducente, sullo sfondo dello Stabilimento Fiat Mirafiori, un ritratto di Giovanni Agnelli, affiancato dalla sua firma autografa.

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo.

Sarà poi cura di Poste Italiane la vendita e la distribuzione presso gli uffici postali del francbollo nonchè di altri prodotti correllati che saranno realizzati come l’annullo primo giorno (verrà posto in uso a Roma e Torino) ed ancora il bollettino descrittivo che ne descrive meglio caratteristiche e storia di emissione e personaggio, la cartella e la tessera filatelica.