L’auto della scorta di Mario Draghi coinvolta in un tamponamento

Quella che arriva da Roma è una notizia che in queste ore è diventata virale sui social, questo in quanto è stata pubblicata anche sulla pagina Instagram di Welcome To Favelas. Infatti nella mattinata del 19 aprile l’auto della scorta con a bordo il Premier Mario Draghi è stata coinvolta in un tamponamento con una Lancia Ypsilon e una Volkswagen Passat.

Il Primo Ministro viaggiava su una Bmw. All’improvviso i tre veicoli sono entrati in collisione in via Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, ma si è trattato comunque di un sinistro non grave, che non ha provocato nessun ferito.

Uno degli automobilisti coinvolti è sceso quindi dal veicolo per appurare quanto accaduto, ma tanta è stata la sorpresa quando dall’auto della scorta è uscito Mario Draghi. Il Premier si è subito diretto verso gli automobilisti coinvolti sincerandosi che stessero bene e intrattenendosi a parlare con loro. Nel frattempo sul posto sono giunti gli agenti del gruppo di Polizia Locale Roma Parioli. Costoro hanno proceduto a tutte le verifiche del caso.

Tanta curiosità

La notizia di quanto avvenuto è confermata anche dai principali media nazionali, che hanno proceduto a verificare che l’accaduto corrispondesse al vero. Come già detto le cause del sinistro non sono state ancora note, ma molto probabilmente si è trattato di una svista di qualcuno degli automobilisti coinvolti, insomma uno dei tanto tamponamenti che ogni giorno accadono per le strade di una città trafficata come Roma.

I residenti e i passanti sono rimasti incuriositi da quanto accaduto e hanno ripreso l’insolita scena con gli smartphone. Le auto pare non abbiano subito grossi danni, così come si vede dalle foto che stanno circolando sui social network. I passanti hanno visto quindi il Premier Draghi tra le auto che procedeva a sincerarsi di quanto accaduto.

Dopo aver constatato che nessuno si fosse fatto male, il Primo Ministro è risalito nell’auto di servizio e si è allontanato, proseguendo tranquillamente la sua giornata, densa di impegni politici soprattutto in questo periodo. Le foto del sinistro continuano a circolare sui social, provocando commenti e reazioni da parte degli utenti.