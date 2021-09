Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Ancora agghiaccianti le notizie riguardanti l'omicidio della povera Laura Ziliani che doveva festeggiare con le sue bimbe la Festa della mamma...quelle stesse "bimbe" che l'hanno uccisa senza pietà. E' proprio vero che alla crudeltà umana non c'è mai un limite. Sono vicina al dolore straziante di coloro che, in vita, hanno amato la ex vigilessa.