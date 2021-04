Laura Boldrini esce dall’ospedale dopo l’operazione: "Segni indelebili nel corpo e nella mente"

Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati, ha pubblicato nella mattinata di venerdì 23 aprile 2021 un post sul suo profilo Facebook, dove è tornata a parlare della sua malattia, rivelata sempre sui social qualche settimana fa. La parlamentare è stata sottoposta il 15 aprile scorso ad intervento chirurgico a causa di una patologia oncologica.

“Esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna trasformata rispetto alla donna che vi è entrata due settimane fa” con queste parole la deputata ha esordito il suo post per poi proseguire dicendo che quelli passati nel presidio ospedaliero sono stati dei giorni molto difficili che “hanno lasciato dei segni indelebili nel corpo e nella mente“.

La Boldrini ha poi sottolineato il fatto che non si è mai pronti quando arriva una malattia, che porta a mettere tutto il resto in secondo piano. Bisogna però non perdersi d’animo, raccogliere le forze che rimangono per combattere e contrastare questo tsunami inaspettato che, spietato, si abbatte nelle nostre vite.

Prima di concludere il suo post, la Boldrini non poteva non ringraziare chi l’ha operata e assistita amorevolmente in ospedale. Medici e operatori sanitari che, nonostante la mascherina, rimarranno per sempre impressi nella sua mente. Una realtà, quella ospedaliera, che insegna molto, come tiene a precisare la parlamentare. Infatti, proprio in ospedale arrivano tanti casi disperati, di adulti ma anche di bambini, carichi di dolore e di angoscia.

L’ex presidente della Camera proseguirà la riabilitazione a Roma, ma non nella sua residenza. Con tutta evidenza per i prossimi giorni la parlamentare si recherà in una struttura specializzata per riprendersi al meglio ed affrontare questa nuova e faticosa fase. La malattia cambia del tutto le cose.

Anche se il suo obiettivo è quello di riprendere la sua attività politica, così come la sua vita, Laura Boldrini ha tenuto a precisare che: “Nulla sarà più come prima“.