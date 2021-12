Si è accasciata a terra durante la partita, ha perso i sensi ed il suo cuore ha smesso di battere sul campo da padel. Ora tutta Latina piange una delle sue più apprezzate sportive, la 43enne Romina De Angelis, ex giocatrice di pallavolo e fisioterapista, che ha accusato un malore mentre giocava a padel con gli amici.

Nonostante i tempestivi soccorsi dei presenti che hanno allertato il 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla in quanto il suo cuore aveva già smesso di battere.

L’accaduto

Probabilmente Romina è stata uccisa dalla rottura di un aneurisma. Originaria di Sabaudia, conosciuta da tutti come una persona molto sportiva, se n’è andata all’improvviso, mentre giocava a padel in un centro a Latina. La tragica notizia è stata data dalla Sabaudia Pallavolo, la società con cui ha giocato per diversi anni, che ha affidato il ricordo della 43enne ad un post su Facebook: “Ciao Romina, salutarti non è semplice ed è praticamente impossibile trovare le parole giuste. Resta solo un grande vuoto dentro tutti noi. Fai buon viaggio”.

Sul decesso stanno indagando i carabinieri di Borgo Sabotino, intervenuti sul posto subito dopo l’arrivo dei soccorsi, ma non sembrano esserci ombre sulla tragedia. Purtroppo, infatti, ad uccidere Romina sarebbe stata solo una drammatica fatalità.Intanto i social sono tempestati da una pioggia di messaggi e ricordi che hanno inondato d’affetto i familiari della sportiva, straziati dal dolore.

I suoi funerali si terranno venerdì prossimo alle 11:30 presso la chiesa Santissima Annunziata di Sabaudia. Amante della cucina cinese e molto legata al suo cane, un bulldog francese, Romina De Angelis era molto conosciuta nel mondo della pallavolo. Schiacciatrice di livello, nel corso degli anni aveva giocato in diverse squadre della sua Regione: Aprilia, Cisterna e Sabaudia, dove vivono i suoi genitori. E poi Gaeta, Anzio e Frascati.