Una terribile tragedia ha sconvolto nella giornata di ieri il mondo del calcio laziale e non solo. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, infatti, un giovane calciatore di 15 anni si è improvvisamente sentito male mentre era in campo. Tutto è successo nel giro di pochi attimi al campo sportivo comunale di Priverno, in provincia di Latina. Il ragazzo si stava allenando assieme ai suoi compagni di squadra e tutto sembrava procedere come ogni volta.

Il giovanissimo, che si giocava con l’Under 15, ha chiesto ai compagni di poter andare in porta in quanto si sentiva stanco. Dopo pochi istanti si è accasciato a terra senza riprendere i sensi. La situazione è apparsa sin da subito molto grave, tanto che si è reso necessario chiamare il 118, giunto nel giro di pochissimo sul posto segnalato. I sanitari hanno tentato di rianimare il 15enne, ma purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare.

Shock tra compagni e società

Matteo Pietrosanti, questo il nome della vittima, era originario di Bassiano, dove viveva. Il calcio era una sua grande passione e per questo si allenava e giocava nella squadra del Priverno. Il giovedì è previsto sempre un allenamento. L’allarme ieri pomeriggio è scattato intorno alle ore 18:00.

Shock tra compagni e dirigenti della società, che in campo hanno assistito al dramma. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando nei confronti del giocatore decedeuto e della sua famiglia, distrutta dal dolore. “La notizia della morte di un giovane tesserato del ASD Priverno Antonio Palluzzi ci ha lasciato senza parole. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del giovane atleta e a tutta la società sportiva” – così si legge in una nota del Nuovo Cos Latina.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera pare che nel 2010, sempre sullo stesso campo, sia morto un altro calciatore. Sull’accaduto i carabinieri della stazione di Priverno hanno aperto un’inchiesta che mirerà a far luce sulle cause del malore che hanno portato quindi al dramma sul campo da gioco.