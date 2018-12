Latina, ispettore suicida nella Vigilia di Natale

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Un risveglio davvero atroce per la Questura di Latina e per la famiglia del povero Ispettore Capo della provincia. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono come sempre rivolti alla grande famiglia del 58enne, con la speranza che possa trovare presto pace nonostante la tragedia avvenuta in questi giorni.