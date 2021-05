Un dramma assurdo si è verificato a Pontinia (Latina) nel pomeriggio di ieri. Tutto è avvenuto in una ditta ortofrutticola che ha la sua sede lungo la strada Migliara, al civico 47. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, mentre alcuni operai scaricavano un tir che trasportava frutta hanno notato un cadavere, che si trovava ricoperto dai cocomeri. A questo punto le operazioni di scarico delle merce sono state sospese, e gli inservienti hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

Sul corpo dell’uomo non vi erano segni particolari, quindi ciò fa supporre che sia morto assiderato, forse a causa delle basse temperature. La vittima, di origini tunisine, aveva circa 30 anni. Si sarebbe nascosto nel camion proprio alla partenza dal Paese africano, sperando forse di poter raggiungere l’Italia, dove avrebbe trovato magari un futuro migliore. Durante il tragitto però non ce l’ha fatta. Al momento comunque i carabinieri non escludono altre ipotesi.

Dramma della disperazione

Al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una tragedia della disperazione. Il container carico di cocomeri era partito dalla Tunisia ed era arrivato a Civitavecchia per poi essere agganciato dal tir fino al territorio di Pontinia, dove era destinata la merce da vendere. All’interno del container, come già detto, le temperature erano basse, in quanto la merce doveva rimanere fresca per tutto il viaggio.

Gli esami sul corpo della vittima adesso dovranno fare chiarezza sulle cause del decesso dell’uomo. Il giovane tunisino potrebbe anche essere deceduto in seguito alla mancanza d’aria. La vicenda ha destato sconcerto in tutta la cittadina di Pontinia, lì dove appunto si è verificato il dramma.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel Lazio. Il conducente del camion sarebbe stato ignaro di tutto: si pensa infatti che il presunto migrante possa essersi intrufolato di nascosto all’interno del mezzo. Ogni anno, purtroppo, molte persone perdono la vita in queste tragiche circostanze.