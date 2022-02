Torna a tremare la terra in Abruzzo, e precisamente a L’Aquila. Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertitata dalla popolazione questa mattina 26 febbraio, attorno alle 9:46. Il sisma, di magnitudo 3.2 non ha provocato danni a cose o persone, per cui non si registrano vittime e feriti. Le autorità stanno procedendo a fare comunque dei controlli su alcuni edifici nei comuni interessati, come solitamente da prassi si fa in questi casi. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Cocullo.

L’ipocentro del sisma è stato ad una profondità di 24 chilometri dalla superficie terrestre. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che già negli scorsi giorni, sempre all’interno del territorio comunale di Cocullo siano state registrate delle piccole scosse sismiche, piccoli movimenti del suolo che non hanno provocato assolutamente apprensione tra la popolazione. La scossa di stamattina è stata avvertita anche in provincia di Reggio-Emilia.

La terra trema

La notizia del sisma è stata confermata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che monitora questo tipo di fenomeni su tutto il nostro territorio nazionale. Il terremoto è stato avvertito anche nella città di Reggio-Emilia, che si trova a 12 chilometri di distanza dall’epicentro. Il sisma è stato sentito anche a Carpi e Modena.

Anche in queste località non ci sono stati danni. A Pizzoli, in provincia de L’Aquila, nelle ore precedenti il sisma di stamattina è stata registrata una scossa di magnitudo 1.6 gradi. Gli altri movimenti tellurici che sono stati individuati in queste ore nella zona non superano la magnitudi di 2.0.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori informazioni su quanto avvenuto stamane a L’Aquila e in altre località del Centro Italia. Nel nostro Paese non è raro che si verifichino terremoti, anche di forte intensità, visto che si trova in una zona situata su una micro placca tettonica racchiusa tra le Alpi a nord e gli Appennini a ovest seguendo la linea dei Balcani sino alla Grecia.