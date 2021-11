Non ce l’ha fatta Stella Luciani, la 21enne rimasta gravemente ferita nel pomeriggio del 28 novembre a causa di un incidente stradale. La ragazza è morta nel corso della notte all’ospedale San Salvatore de L’Aquila, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, la giovanissima si trovava alla guida della sua Kia sulla superstrada che collega L’Aquila a Bazzano: assieme a lei viaggiavano due altri amici. L’auto, per cause ancora tutte in corso di accertamento, avrebbe perso aderenza sull’asfalto, forse reso viscido a causa della pioggia.

Stella ha perso quindi il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un guard rail. Dopo l’urto con la barriera la Kia si è ribaltata da un lato, proprio nei pressi di una curva. In quel momento non sopraggiungevano veicoli nella sua direzione, anzi, gli automobilisti che transitavano e che hanno assistito all’incidente hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Le condizioni della Luciani apparivano già molto gravi agli occhi dei soccorritori.

Amici sotto shock

Le ambulanze del 118 hanno trasportato tutti e tre i feriti presso l’ospedale de L’Aquila. Stella è stata portata in sala operatoria nel corso della notte, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, visto i gravi traumi riportati. Purtroppo le ferite erano molto gravi e la giovane è deceduta qualche ore dopo nel nosocomio.

Sotto shock e feriti in maniera meno grave gli altri due amici che viaggiavano con lei, un 18enne di Roma e un 22enne originario di Como. La giovane è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Tra l’altro pare che i due ragazzi feriti siano riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo della vettura, così riferisce la testata giornalistica Leggo.it.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questa ennesima tragedia nella strada che accade in Italia. Stella Luciani viveva a Marana, frazione del comune di Montereale, situato sempre in provincia de L’Aquila. In paese è tanto lo shock per la perdita improvvisa di questa ragazza.