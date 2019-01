L’Aquila, giallo in Hotel: trovato morto il cuoco della struttura

A trovare il corpo ormai privo di vita del 35enne, è stato un collega dell’Hotel di Pescasseroli dov’è avvenuta la tragedia. Nonostante la tempestiva chiamata ai soccorsi, all’arrivo dell’ambulanza è stato possibile solo constatare il decesso dello chef. Antonello Ferreri, originario di Avezzano, lavorara nella struttura come cuoco da qualche mese.

Si tratta di un vero giallo di cui ancora non si conoscono le cause. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per scoprire le dinamiche della vicenda, ed il corpo del 35enne è stato disposto all’autopsia che chiarirà le cause della morte. Per ora non sembrerebbe esserci tra le opzioni il possibile intervento di esterni.

Le indagini

Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbero essere già due opzioni riguardo le cause della morte di Antonello. Le autorità che si stanno occupando del caso pensano che il 35enne possa aver accusato un malore, e che sia scivolato così dalle scale in una caduta rivelatasi poi fatale per l’uomo. La seconda opzione è che la morte potrebbe essere stata causata sempre dalla fatale caduta dalle scale dell’Hotel, ma sopraggiunta dopo un incidente. Per ora non sembrerebbe esserci tra le opzioni la presenza di una seconda persona e quindi la possibilità che si tratti di un omicidio.

A piangere la morte di Antonello Ferreri è tutta la città di Arezzano che lo ha visto crescere, e la famiglia che è stata raggiunta da questa terribile ed inaspettata notizia. Il 35enne lavorava solo da pochi mesi nell’Hotel di Pescasseroli.