L’appello di Jury Chechi: "Per favore, riaprite le palestre"

Jury Chechi lancia un appello per la riapertura delle palestre in Italia. Il “Signore degli Anelli” dello sport italiano, vincitore di diversi titoli mondiali tra cui anche la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Atlanta 1996, sta postando in queste settimane nella sua pagina Instagram jurychechiofficial i video dei suoi allenamenti.

A 51 anni di età, l’atleta pratese non ha alcuna intenzione di smettere di curare la sua forma fisica, come dimostrato dall’ultimo incredibile video postato nel quale prima fa una perfetta verticale, e poi inizia a fare le flessioni poggiandosi solo sulle mani. La caption del campione include un incoraggiamento per i tanti atleti che in quest’ultimo anno sono stati costretti a cambiare le loro abitudini di allenamento: “Combinate lavoro dinamico con isometrico nei vostri allenamenti a corpo libero“, suggerisce Juri ai suoi follower.

Il post contiene anche un appello per le istituzioni, con Chechi che aggiunge alla fine della didascalia: “Per favore…riaprite queste palestre!”. Proprio in questi giorni in cui si parla di riaperture, soprattutto nella sua Prato che dopo un mese di zona rossa è tornata ad essere sabato zona arancione, l’appello di Jury ricorda uno dei tanti ambienti in difficoltà che hanno dovuto tenere chiuso in quasi ogni fase dell’ultimo anno di pandemia.

Secondo le ultime direttive del governo, sembra che anche le palestre potranno tra poco avere un po’ di respiro: dal 26 aprile saranno nuovamente consentiti gli sport all’aperto, mentre a partire il 1° giugno potranno riaprire anche le palestre al chiuso.

Non è ancora stato chiarito se la regola varrà per tutte le regioni e città d’Italia o solo per quelle che si trovano in zona arancione, escludendo dalla riapertura le zone rosse. Ovviamente l’accesso agli attrezzi dovrà essere regolamentato e dovranno essere garantite la distanza di sicurezza tra gli sportivi e la costante pulizia degli attrezzi.