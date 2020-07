Lanciano: percepisce il reddito di cittadinanza ma ha 40 immobili che gli rendono 120mila euro di affitti

La Guardia di Finanza di Lanciano in provincia di Chieti, ha proceduto alla denuncia di un uomo di 84 anni che, nonostante disponesse di 40 appartamenti e incassasse dagli stessi oltre 120 mila euro all’anno avendo quindici contratti di affitto, era riuscito ad ottenere accesso al reddito di cittadinanza.

Protagonisti di questa triste vicenda, una coppia abruzzese. L’uomo facendo domanda per richiedere il sussidio statale ha ben pensato di omettere i ricavi provenienti dalle sue abitazioni in affitto e tutte riconducibili ad una società i cui i titolari sono la moglie e il figlio dell’uomo.

Dopo aver scoperto la condotta dell’uomo la sua posizione è stata resa nota all’ I.N.P.S per revocare il sussidio e disattivare la relativa carta di pagamento. Allo stesso tempo si procederà per recuperare le somme che sono state percepite dall’uomo in questi anni.