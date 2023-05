Lanciano, dal 1° giugno apre la nuova sede della guardia medica

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha deciso di spostare la sede della Guardia Medica a partire dal 1° giugno, lasciando il vecchio stabile di piazza Eraldo Miscia per approdare presso gli spazi del Poliambulatorio, situato all’interno dell’ospedale “Renzetti”. La scelta è stata presa dopo un sopralluogo del direttore generale Thomas Schael e di un pool di dirigenti che hanno valutato la situazione dell’attuale ambulatorio e le varie destinazioni possibili.

La decisione è stata presa in fretta dopo che i Nas hanno stabilito l’inadeguatezza della sede e il Comune di Lanciano ha concordato con le valutazioni dei Carabinieri. La nuova sede dispone di spazi accreditati e adeguati che permetteranno di accogliere al meglio il servizio, garantendone la sicurezza. Inoltre, essendo situata all’interno dell’ospedale, potrà rappresentare un’alternativa al Pronto Soccorso per codici bianchi durante le ore notturne e nei festivi, riducendo i tempi di attesa e favorendo il cittadino.

Il trasferimento riguarda esclusivamente la Guardia Medica, mentre gli spazi liberati dalla vecchia sede verranno destinati ad attività amministrative che non richiedono adeguamenti di legge previsti per lo svolgimento di prestazioni sanitarie. Il direttore generale ha anche incontrato il sindaco della città, Filippo Paolini, per un momento di confronto e condivisione sulla decisione presa.

La nuova sede della Guardia medica a Lanciano rappresenta uno dei tanti sforzi messi in campo dalle autorità sanitarie per garantire la massima qualità dell’assistenza medica in ogni contesto. Grazie alla moderna struttura in cui sarà ospitata, la Guardia medica potrà offrire prestazioni di livello superiore, fruibili da tutti i cittadini.

La nuova sede della Guardia medica rappresenta un autentico passo avanti nel sistema di assistenza sanitaria, un’opportunità che deve essere sfruttata al massimo per vivere in sicurezza ogni situazione di emergenza. Grazie all’apertura della nuova struttura la Guardia medica diventerà un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini che vogliono contare su un servizio di assistenza sanitaria affidabile, professionale e sempre presente.