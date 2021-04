Lancia una lettera d’amore alla sua donna scoccando una freccia: denunciato

Molto spesso, nel tentativo di attuare dei gesti d’amore estremi, si rischia di oltrepassare il limite della legalità, arrivando persino a rischiare una denuncia per lesioni o per molestie.

Ed è stato proprio quello che è accaduto a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo 34enne, innamorato ma allo stesso tempo rifiutato da una sua coetanea, aveva ben pensato di attuare un gesto d’amore nei confronti della donna, così da farla innamorare perdutamente di lui.

La lettera d’amore lanciata con la freccia e la denuncia

Così, proprio in stile cupido, l’uomo, con i migliori intenti ma senza prevedere le conseguenze del gesto, in possesso di un arco sportivo e delle frecce dalla punta metallica, ha così deciso di scrivere alla ragazza una bellissima lettera d’amore, perforarla dalla freccia e lanciarla direttamente nell’anta dell’abitazione della ragazza.

La giovane pare che non abbia particolarmente gradito il gesto, decidendo così di sporgere denuncia dell’accaduto ai carabinieri, che hanno di fatto ritrovato presso l’abitazione del ragazzo l’arco incriminato e ben 5 dardi dalla punta metallica. La denuncia è stata di molestie e lancio di oggetti pericolosi.

I militari hanno così sequestrato tutto l’armamentario utilizzato per attuare il gesto d’amore, evitando così che l’uomo possa ripetere l’insano gesto in futuro. Nonostante le intenzioni erano delle migliori infatti, bisogna sempre ponderare i rischi di tali gesti, in quanto si rischia comunque di incorrere in incidente oltremodo spiacevoli, provocando lesioni, anche molto gravi, verso cose o peggio ancora persone, passando da una semplice denuncia per molestie, a un denuncia per lesioni aggravate.

Non è la prima volta che si apprendono notizia del genere, anche in passato infatti, sempre ai fini amorosi, si sono state segnalati dalla cronaca del luogo, una serie di gesti sconsiderati che avrebbero potuto creare una serie di spiacevoli conseguenze, sia verso terzi ma anche nei confronti dell’autore del gesto.