Lampedusa: 13 bare in legno accolgono le donne, incinte, recuperate in mare

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Sono pienamente d'accordo con il sindaco di Lampedusa: "Non si può morire in questo modo!". Credo anch'io che sia giunto il tempo di creare ponti, di aprire le porte, di "addolcire" i rapporti e non di inasprirli per paura. Oggi probabilmente c'è la paura dell'altro, del diverso, il timore che chi ha meno dalla vita ci porti via quel poco (o tanto) che abbiamo messo da parte, ma un giorno tutto sarà più fluido e generoso e le chiavi delle porte verranno gettate in mare.