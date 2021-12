Lamenta "mal di testa" e sviene a scuola: 12enne muore dopo giorni di agonia

Non ce l’ha fatta la studentessa di soli 12 anni che aveva accusato un malore a scuola poco prima della lezione di educazione fisica. Nonostante l’impegno dei medici dell’Ospedale Meyer, l’emorragia cerebrale che ha improvvisamente colpito la bambina mentre parlava con le compagne di classe è stata fatale.

La tragedia si è svolta venerdì mattina intorno alle 9 a Prato presso le scuole medie Curzio Malaparte di via Ferdinando Baldanzi dove la bambina di origine cinese frequentava la terza media. La 12enne si trovava seduta insieme ai compagni di classe nella palestra dell’istituto in attesa dell’inizio della lezione, quando all’improvviso ha detto alle amiche “Ho un forte mal di testa” prima di perdere i sensi.

Immediato l’intervento del professore di educazione fisica, che ha messo in atto le prime manovre di rianimazione guidato al telefono dal 118 davanti agli occhi sconvolti dei compagni di classe e di altri maestri dell’istituto. Quando l’ambulanza con medico a bordo è arrivata sul posto, i soccorritori hanno trovato la 12enne in arresto cardiaco.

Stabilizzate le sue condizioni che sono apparse subito gravissime, è stato allertato l‘elisoccorso Pegaso che è atterrato in un parcheggio adiacente alla scuola ed ha trasportato d’urgenza la bambina presso l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La 12enne è stata ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione in Neurochirurgia del Meyer per un sospetto aneurisma cerebrale ed è stata nel pomeriggio di venerdì sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

La notizia si è diffusa a macchia d’olio nella provincia Toscana, dove vive una numerosa comunità cinese, con migliaia di persone che in questi giorni hanno manifestato affetto e pregato affinché la giovane potesse riprendersi e continuare a vivere la sua vita. Purtroppo però, dopo tre giorni di agonia, i medici hanno dovuto arrendersi ed hanno dichiarato la morte della studentessa lunedì 20 dicembre.