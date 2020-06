L’allarme dell’Oms: "Il Covid potrebbe comportarsi come la Spagnola"

Cosa ne pensa l’autore

Roberto Casadei - Le previsioni dell'Oms non sono certamente incoraggianti. Ma se continuiamo ad assembrarci in manifestazioni di piazza e feste sportive in un momento in cui l'emergenza non è ancora finita, il rischio che il Covid si comporti come la Spagnola è molto probabile. Non basta la corsa al vaccino: ci vuole anche un comportamento responsabile da parte dei cittadini.