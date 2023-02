"Lajatico ha bisogno di figli, non di omosessuali": l’attacco omofobo di Forza Nuova al sindaco

Ascolta questo articolo

Un terribile attacco omofobo è stato organizzato da Forza Nuova contro il sindaco di Lajatico, Alessio Barbafieri. Sono infatti comparsi in città dei manifesti, firmati dal partito di estrema destra, sul quali è riportata la scritta “Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali” accompagnata da un’immagine di una famiglia, e sotto l’invito: “sindaco dimettiti“.

I cartelloni e volantini diffusi hanno preso spunto dal fatto che Lajatico non abbia raggiunto il numero minimo di studenti per comporre una classe prima nella scuola media locale. Da questo è partito l’attacco omofobo nei confronti del sindaco, che secondo la logica di Forza Nuova sarebbe in qualche modo colpevole di non aver fatto nascere bambini nel paese.

Il messaggio di Forza Nuova Pisa ha scatenato una bufera contro il partito politico di estrema destra, oltre a solidarietà nei confronti del sindaco da parte non solo dei colleghi, ma anche i molte altre figure politiche e cittadini comuni. Tutti i sindaci della Valdera, che include Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola), si sono espressi in un comunicato congiunto, definendolo “un gesto vergognoso e inaccettabile“.

“L’unico modo che abbiamo per non vomitare è quello di esprimere vicinanza, solidarietà e affetto ad Alessio Barbafieri”, ha commentato su Facebook Matteo Franconi, sindaco di Pontedera. “Questa non è politica. È miseria intellettuale. Profonda. Viscerale. Irredimibile. Sono certo che nemmeno la destra può restare in silenzio di fronte a questa meschinità“.

Anche il partito di destra Fratelli d’Italia ha preso le distanze dal gesto di Forza Nuova, come espresso dal capogruppo locale Roberto Ticciati. “Condanno fermamente qualsiasi attacco omofobo e alla persona a livello personale, ci distacchiamo completamente ed esprimiamo la solidarietà al Sindaco, condanniamo il volantino senza se e senza ma“, ha commentato alla stampa, aggiungendo che avrebbe scritto una lettera personale al Sindaco.