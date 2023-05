Cari amici di Facebook, oggi voglio condividere con voi una storia di dedizione e determinazione che ha sfidato gli stereotipi di genere e ha aperto nuove strade nell’industria automobilistica. Parliamo di Lady F40, Monica Zanetti, una vera ferrarista di Maranello che ha scritto pagine di storia nel mondo delle corse.

Nel raccontare la sua incredibile esperienza, Monica ci rivela come l’amore per la Rossa di Maranello sia nato fin da piccola, quando transitavano meccanici della Ferrari a casa sua. A 8 anni, ha vissuto un momento magico quando ha visitato un circuito a Modena e ha visto le auto da vicino. Quell’esperienza ha generato qualcosa di speciale e unico, un sentimento che ancora oggi le provoca brividi.

Ma la strada verso il suo sogno non è stata facile. Monica si confrontava con le aspettative tradizionali che le dicevano che per una donna era impossibile lavorare nel settore automobilistico. Ma lei non si interessava di ruoli in ufficio; se fosse stato l’unico modo per entrare, avrebbe accettato anche quello. La sua determinazione era inarrestabile.

Il destino le ha offerto un’opportunità unica: diventare la prima donna a far parte del team Ferrari. A soli 15 anni, nel 1979, Monica ha iniziato a lavorare in officina. Inizialmente le fu assegnato il compito di lavorare in carrozzeria per un’urgenza, eppure si trovava al di fuori del suo ambiente naturale. Nonostante tutto, è riuscita a superare gli scetticismi e l’iniziale diffidenza dei colleghi, dimostrando la sua determinazione a non arrendersi mai.

Monica ha lavorato duramente, imparando senza spiegazioni e dimostrando di possedere una forza fisica notevole per svolgere compiti che richiedevano tale prestanza. Se a un operaio mediamente serviva un mese per imparare una determinata stazione, lei era in grado di farlo in soli tre giorni. La sua dedizione e la sua abilità le hanno permesso di padroneggiare ogni fase della catena di montaggio, diventando un elemento fondamentale per il completamento delle vetture.

Ma il culmine della sua carriera è arrivato nel 1987, quando a soli 24 anni le è stata affidata la mitica Ferrari F40. A lei è stato assegnato il compito di seguire il montaggio e l’assemblaggio delle parti di carrozzeria di questa icona automobilistica. L’F40, così chiamata in occasione del quarantesimo anniversario della prima macchina da corsa, è stata l’ultima vettura a cui Enzo Ferrari ha dato il suo contributo, rendendo questo incarico ancora più speciale per Monica.