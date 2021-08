Quella che sto per raccontarvi è la storia di Veronica La Camera, 26 anni, che da 5 anni vive una vita completamente stravolta, decidendo di scrivere a Fanpage una lettera per raccontare quanto le è accaduto.

Veronica ha scoperto che suo figlio Dylan è affetto da tetraparesi spastica, ipovedente, epilettico, disfagico ma nonostante tutto è stata giudicata solo per il suo rossetto rosso e o per la sua piega e ora si batte contro ogni pregiudizio.

La storia

E’ iniziato tutto 5 anni fa, quando i dottori non hanno capito che Veronica fosse in gestosi e la ragazza ha avuto una crisi eclamptica alla 31esima settimana di gravidanza. Veronica è entrata in coma, risvegliandosi dopo 5 giorni. Poi ha partorito e nei mesi successivi, assieme a suo marito, hanno scoperto che il loro bambino, Dylan, era affetto da tetraparesi spastica, ipovedente, al punto da vedere a 5 centimetri di distanza solo le ombre, epilettico, disfagico. Veronica ha sacrificato tutto per suo figlio, portandolo all’estero 2 volte l’anno, e a Lecco ogni 6 mesi per la parte diagnostica.

E poi ci sono i trattamenti di fisioterapia, di psicomostricità, in piscina, le sedute per la terapia di comunicazione, di logopedia e l’asilo. Peraltro Veronica ha anche un’altra figlia, di 2 anni e 5 mesi, quindi la sua vita è davvero dura, non sapendo neanche quanto potrà ancora stare assieme a suo figlio.

Ma nelle parole di Veronica traspare tutta la rabbia per i pregiudizi della gente che, non sapendo quello che lei vive tutti i giorni, la giudicano per il suo rossetto rosso o per la piega fatta dalla parrucchiera che va a casa sua , per i tatuaggi, per la pettinatura. Veronica chiede solo di mettersi nei suoi panni, con un figlio paralizzato e la paura che se ne possa andare in ogni istante. Rivolgendosi soprattutto alle mamme, invita a non giudicare solo le apparenze.