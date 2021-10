La Spezia, scontro tra ambulanze: sette feriti, grave un paziente a bordo

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Ho svolto per diversi anni servizio volontario a bordo delle ambulanze per la Misericordia locale e viaggiare su questi mezzi è veramente rischioso. I volontari non hanno alcun sistema di sicurezza, non ci sono cinture funzionanti, non puoi comunque legarti perché ti devi muovere per intervenire sul paziente in caso di bisogno. È veramente spaventoso ed è facile farsi male, successe anche a dei miei confratelli di rimanere feriti in un incidente.