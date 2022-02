Sta facendo molto discutere l’episodio che si è verificato nella mattinata dell’1 febbraio a Bolano, in provincia di La Spezia, presso il locale ufficio postale. Secondo quanto riferiscono alcuni giornali online, in particolare Notizie.com, il sacerdote della locale parrocchia, non munito di Green Pass, neanche “base” (con tampone negativo), si è presentato in Posta attorno alle 10:00 per poter pagare alcune bollette. All’ingresso gli è stato chiesto se avesse o meno il Green Pass, ma il parroco ha risposto di no, e di non volerlo neanche mostrare anche se lo avesse.

A questo punto è andata in scena una discussione con il personale della Posta, che lo ha invitato ad uscire dall’attività. Nel frattempo alcuni utenti, capendo la situazione, si sono offerti di prendere in consegna le bollette che il religioso aveva con sè e di pagarle al posto suo. Ma il sacerdote non ha voluto sentire ragioni e ha bloccato la fila, praticamente chiudendosi all’interno della Posta. Per riportare la situazione alla normalità sono dovuti intervenire i carabinieri.

Rischia una denuncia

I militari dell’Arma, arrivati in pochissimi minuti sul posto, hanno cercato di far ragionare il sacerdote, facendolo uscire dall’ufficio postale. A quel punto le attività sono potute riprendere tranquillamente, ma il trambusto provocato dal religioso, di cui omettiamo le generalità per questioni di privacy, è stato notevole.

Per lui la cosa potrebbe anche non finire qui, perchè, oltre alla sanzione amministrativa, rischia una denuncia penale per interruzione di pubblico servizio, quale è appunto un ufficio postale. Tra l’altro il parroco non è la prima volta che finisce al centro delle polemiche per le sue posizioni a dir poco discutibili.

Il religioso è balzato agli onori della cronaca locale e nazionale per alcune sue prese di posizioni circa i femminicidi e gli atteggiamenti delle donne. Le sue posizioni vengono definite “tradizionaliste”. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questa vicenda. Dall’1 febbraio, come è risaputo, per accedere a negozi di abbigliamento, banche, tabacchini e uffici postali bisogna essere muniti di Green Pass. Va bene anche quello “base” che si ottiene con tampone negativo.