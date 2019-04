La Spezia, bimba di 3 anni muore schiacciata dal cancello d’ingresso del parco

E’ accaduto in un parco giochi di Pugliola, frazione di Lerici, in provincia di La Spezia. Una bambina di solo 3 anni è rimasta schiacciata e successivamente deceduta per il crollo del cancello d’ingresso del parco gioco. La piccola era insieme al nonno che, nel tentato invano di soccorrerla, è rimasto ferito non gravemente.

I soccorsi sono arrivati immediatamente e la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Viste le sue gravi condizioni è stato poi predisposto l’elisoccorso per trasportarla all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova ma per lei non c’era già nulla da fare. Il suo corpocino è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba stavo giocando tranquillamente al parco. Ad un certo punto il nonno la chiama per tornare a casa e lei si è diretta verso l’uscita ma prima ha voluto fare un ultimo gioco sul cancello scorrevole del parco. Dopo averlo toccato, il cancello le è crollato addosso schiacciandola senza lasciarle scampo. I genitori della piccola, che abitano a pochi metri dal parco, sono subito stati allertati dalle grida di disperazione del nonno e, sopraggiunti sul posto, si sono ritrovati la figlioletta avvolta dal sangue sotto il cancello.

Il cancello e l’intero parco è stato posto sotto sequestro. Sono stati ascoltati tutti i testimoni presenti ed a breve anche il nonno della piccola verrà interrogato. Verranno anche ascoltati i tecnici del comune di Lerici per capire lo stato di manutenzione del cancello e del perchè sia crollato così all’improvviso.

Anche il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, si è messo subito in moto per conoscere i dettagli della tragedia. Il parco, sotto la gestione comunale, si trova a pochi metri da una scuola elementare ed era aperto regolarmente. La scena si è sviluppata sotto gli occhi increduli del nonno e di un gruppo di genitori lì presenti.