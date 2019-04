La Spezia, bambina di 3 anni muore travolta da un cancello al parco giochi

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - E' assurdo pensare di portare i bambini a giocare nel parco giochi del proprio paese per poi fare ritorno da soli. I genitori di questa piccola creatura hanno dovuto rivedere la figlia in un obitorio perchè qualcuno probabilmente non ha controllato in modo adeguato la manutenzione del parco giochi in questione. Alla famiglia va la nostra vicinanza.